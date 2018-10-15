11-летняя пианистка дает сольный концерт в Екатеринбурге

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15 октября в Екатеринбурге в Ельцин Центре состоится концерт юной пианистки Александры Догвань, ученицы Миры Марченко.
Сюжеты: Екатеринбург
Александра является обладательницей Гран-при на международном конкурсе Grand Piano Competition прошедшем в этом году весной, который основал пианист Денис Мацуев. До этого она стала известна благодаря участию в конкурсах «Щелкунчик» и «Синяя птица» проходящих по телевидению.
Сольный концерт пройдет впервые, хотя пианистка уже выступала в Екатеринбурге. Как сообщают в пресс-службе Ельцин Центра в программе концерта сочинения таких композиторов как: Куперен, Рамо, Дебюсси, Бах, Шопен, Амлен, Мошковский, Борткевич.
Концертное мероприятие является частью музыкально-театрального фестиваля «Урал Опера Балет Фест», сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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