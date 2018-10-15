11-летняя пианистка дает сольный концерт в Екатеринбурге

Александра является обладательницей Гран-при на международном конкурсе Grand Piano Competition прошедшем в этом году весной, который основал пианист Денис Мацуев. До этого она стала известна благодаря участию в конкурсах «Щелкунчик» и «Синяя птица» проходящих по телевидению.