Очевидцы ДТП на Уральском проспекте разыскиваются в Нижнем Тагиле

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Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают очевидцев наезда на пешехода. ДТП произошло 28 марта 2018 года на Уральском проспекте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Около 17:15 водитель Nissan X-Trail, двигаясь по Уральскому проспекту, у дома №40 сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.
Сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское» просят очевидцев данного ДТП обратиться по адресу: ул. Карла Маркса, 49, кабинет 30 или по телефонам: 97-66-88, 97-61-46.
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