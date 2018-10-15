Ограждения у мостов через дороги и ж/д пути в Екатеринбурге будут заменены за 4,5 млн

В Екатеринбурге будет проведена реконструкция ограждений у мостов через дороги и ж/д пути, а также обустройство ограждений пяти путепроводов, расположенных на перекрёстках улиц Волгоградская и Серафимы Дерябиной, Блюхера и Шефская, Малышева и Егоршинский подход и через железнодорожные пути на улице Смазчиков и Шевченко.