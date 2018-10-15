Ограждения у мостов через дороги и ж/д пути в Екатеринбурге будут заменены за 4,5 млн
Сегодня, 07:30Общество
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До 10 декабря в Екатеринбурге будут проведены работы по ремонту ограждений у мостов через дороги и железнодорожные пути.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге будет проведена реконструкция ограждений у мостов через дороги и ж/д пути, а также обустройство ограждений пяти путепроводов, расположенных на перекрёстках улиц Волгоградская и Серафимы Дерябиной, Блюхера и Шефская, Малышева и Егоршинский подход и через железнодорожные пути на улице Смазчиков и Шевченко.
Заявка на проведение реконструкции размещена на сайте госзакупок. Подрядчик определится 26 октября.
По условиям договора работы должны быть завершены до 10 декабря 2018 года, информирует «Областная газета».
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