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Ограждения у мостов через дороги и ж/д пути в Екатеринбурге будут заменены за 4,5 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ограждения у мостов через дороги и ж/д пути в Екатеринбурге будут заменены за 4,5 млн

Сегодня, 07:30Общество
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