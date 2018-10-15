Потребность в руководителях выросла в свердловской области на 33% в 2018 году
Сегодня, 12:33Общество
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В Свердловской области возросла потребность в топ-менеджерах. Особенно вырос спрос на кандидатов в области продаж, администрирования и производства.
За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области на 33%, по сравнению с 2017 годом, увеличилось количество вакансий для руководителей. Особенно популярны директора в области продаж, администрирования и на производстве. Однако количество претендентов на место также имеет высокий показатель – 7,3 резюме на одну должность.
Для того, чтобы стать претендентом на руководящий пост необходимо иметь высшее образование по профилю, опыт работы в правлении не менее трех лет, способность планировать и стратегически мыслить. Работодатели предлагают оплату труда в размере от 70 000 рублей ежемесячно.
Согласно статистике, 68% кандидатов на пост управляющего – мужчины, 45% из которых в возрасте от 36 до 45 лет, информирует «Вечерний Екатеринбург».
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