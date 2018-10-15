Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Потребность в руководителях выросла в свердловской области на 33% в 2018 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Topmen

Потребность в руководителях выросла в свердловской области на 33% в 2018 году

Сегодня, 12:33Общество
Читайте
также
Престарелый секс, мерзкий воздух и доля хлеба в хлебе: итоги недели в Нижнем Тагиле
Зачистка свердловского главка. Подоплека
Что хотят сделать с Нижним Тагилом кандидаты на пост главы города?