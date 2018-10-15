Потребность в руководителях выросла в свердловской области на 33% в 2018 году

За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области на 33%, по сравнению с 2017 годом, увеличилось количество вакансий для руководителей. Особенно популярны директора в области продаж, администрирования и на производстве. Однако количество претендентов на место также имеет высокий показатель – 7,3 резюме на одну должность.

Для того, чтобы стать претендентом на руководящий пост необходимо иметь высшее образование по профилю, опыт работы в правлении не менее трех лет, способность планировать и стратегически мыслить. Работодатели предлагают оплату труда в размере от 70 000 рублей ежемесячно.