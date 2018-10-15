Стела «Екатеринбург» на Челябинском тракте будет обновлена за 119,5 тысяч рублей

Стела «Екатеринбург» на 17 км Челябинского тракта будет очищена жесткими щётками, помыта, огрунтована и покрашена в два слоя.

Подрядчик будет определен 26 октября. Все работы должны занять, по условиям контакта, не более 10 дней. На реконструкцию из бюджета Екатеринбурга выделены 119 тысяч 592 рубля, информирует «Областная газета».