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Стела «Екатеринбург» на Челябинском тракте будет обновлена за 119,5 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стела «Екатеринбург» на Челябинском тракте будет обновлена за 119,5 тысяч рублей

Сегодня, 06:00Общество
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