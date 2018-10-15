Суд над «борзым» директором НТЗТИ Денисом Кокориным состоится 15 октября

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15 октября в 13:00 в Нижнем Тагиле пройдет судебное заседание, на котором огласят приговор директору ЗАО НТЗТИ Денису Кокорину. Он обвиняется в мошенничестве и невыплате заработной платы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уголовное дело на Дениса Кокорина заведено по нескольким статьям УК РФ. В частности он обвиняется в «частичной невыплате свыше трех месяцев заработной платы», «мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения». Предпринимателю грозит до четырех лет лишения свободы, пишет Ura.ru.
Напомним, что все началось в 2017 году, когда на прямой линии с Владимиром Путиным рабочие завода пожаловались на задержки зарплаты. Кокорин заявил, что «не собирается ничего платить, пока Путин об этом лично не попросит». После этого президент попросил разобраться с «борзотой».
При проверке выяснялось, что сумма долга перед рабочими составляет 13,3 млн рублей. Также руководство завода обвиняется в похитищении 32 млн рублей.
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