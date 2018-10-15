«Влюбился в Россию»: мексиканец остался жить в Екатеринбурге после ЧМ-2018

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Мексиканец Карлос Рока приехал в Екатеринбург на один из матчей Чемпионата мира по футболу. После этого он не захотел возвращаться домой.
По словам Карлоса, он «влюбился в Россию и в русскую зиму», поэтому не захотел уезжать обратно в Мексику.
В Екатеринбурге мексиканец взял в аренду помещение, где к новому году собирается открыть бар. Там будут подавать пивные коктейли со специями — популярный напиток в Мексике.
Также в ближайшее время Карлос сыграет свадьбу с русской девушкой. Пока оставаться в России мексиканцу позволяет паспорт болельщика, который действует до конца 2018 года, пишет News.ru.
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