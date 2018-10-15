«Влюбился в Россию»: мексиканец остался жить в Екатеринбурге после ЧМ-2018

По словам Карлоса, он «влюбился в Россию и в русскую зиму», поэтому не захотел уезжать обратно в Мексику.

В Екатеринбурге мексиканец взял в аренду помещение, где к новому году собирается открыть бар. Там будут подавать пивные коктейли со специями — популярный напиток в Мексике.