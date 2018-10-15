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«Влюбился в Россию»: мексиканец остался жить в Екатеринбурге после ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Влюбился в Россию»: мексиканец остался жить в Екатеринбурге после ЧМ-2018

Сегодня, 09:55Общество
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