Замглавы Полевского ГО оштрафован на пять тыс. руб. за задержку ответа на заявление
Сегодня, 19:31Общество
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Замглавы Полевского ГО оштрафован на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан.
Летом 2018 года местный житель обратился в администрацию Полевского ГО с заявлением для принятия решения по вопросу передачи гидросооружений в собственность муниципалитета.
По закону заявление должно было быть рассмотрено в течение 30 дней, однако заявитель получил ответ спустя 43 дня.
В результате рассмотрения жалобы замглавы Полевского ГО приговорен к выплате штрафа в размере пяти тысяч рублей, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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