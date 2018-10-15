Замглавы Полевского ГО оштрафован на пять тыс. руб. за задержку ответа на заявление

Летом 2018 года местный житель обратился в администрацию Полевского ГО с заявлением для принятия решения по вопросу передачи гидросооружений в собственность муниципалитета.

По закону заявление должно было быть рассмотрено в течение 30 дней, однако заявитель получил ответ спустя 43 дня.