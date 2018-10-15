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Замглавы Полевского ГО оштрафован на пять тыс. руб. за задержку ответа на заявление
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Замглавы Полевского ГО оштрафован на пять тыс. руб. за задержку ответа на заявление

Сегодня, 19:31Общество
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