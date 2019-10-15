Екатеринбурженка лишилась 340 тысяч рублей при покупке путевки в Турцию

Офис продаж, в котором женщина приобрела путевку, исключен из сети. Это произошло 9 октября, а на отдых свердловчанка с семьей планировала отправиться 25 сентября.

Женщина рассказала, что ваучеры им не выдали, был заключен только договор. За день до влета им позвонили и под разыми предлогами пытались отменить поездку, уточняли едет ли семья вообще, потом говорили о том, что в отеле нет мест.

Со слов екатеринбурженки, ей удалось дозвониться до директора фирмы, которая сообщила, что пострадавших несколько и рекомендовала обратиться в полицию.