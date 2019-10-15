Екатеринбурженка лишилась 340 тысяч рублей при покупке путевки в Турцию
Сегодня, 11:03ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Жительница Екатеринбурга купила в компании «1001 тур» путевку в Турцию стоимостью 340 тысяч рублей, однако попасть на отдых женщине так и не удалось, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Офис продаж, в котором женщина приобрела путевку, исключен из сети. Это произошло 9 октября, а на отдых свердловчанка с семьей планировала отправиться 25 сентября.
Женщина рассказала, что ваучеры им не выдали, был заключен только договор. За день до влета им позвонили и под разыми предлогами пытались отменить поездку, уточняли едет ли семья вообще, потом говорили о том, что в отеле нет мест.
Со слов екатеринбурженки, ей удалось дозвониться до директора фирмы, которая сообщила, что пострадавших несколько и рекомендовала обратиться в полицию.
По данному факту службой участковых уполномоченных отдела полиции № 5 проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение,сообщили в УМВД Екатеринбурга.
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