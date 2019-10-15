Евгений Куйвашев прокомментировал информацию о банкротстве госпиталя Тетюхина

Как сообщают в ведомстве, позиция главы региона остаётся неизменной — госпиталь будет работать, развиваться, оказывать медпомощь жителям Свердловской области. Для этого задействованы все областные структуры.

Госпиталь сегодня функционирует в штатном режиме и в полной мере оказывает жителям Нижнего Тагила и Свердловской области медицинскую помощь, реализуя, в том числе программу государственных гарантий в области здравоохранения. Министерством здравоохранения Свердловской области медицинскому учреждению было выдано государственное задание на оказание медицинской помощи — по обязательному медицинскому страхованию и высокотехнологичной медпомощи,сообщили в Департаменте информполитики.

Заявка на дополнительный объем медпомощи в настоящее время формируется Минздравом области. Также идёт согласование имущественных вопросов. Все процедуры осуществляются в полном соответствии с действующим законодательством.