Максим «второй после президента» Орешкин ошибся в прогнозе ВВП

Орешкин, участвуя в подготовительных мероприятиях, связанных с визитом Владимира Путина в Саудовскую Аравию, недвусмысленно намекнул насчет своей важности. При этом, он указал, что все ключевые вопросы необходимо решать именно с ним.

После того, как стало известно о переезде Минэкономики в «Москва-сити», возник вопрос о том, оправданно ли это мероприятия. Согласно имеющейся информации, агентство ипотечного жилищного кредитования заплатило за штаб-квартиру для трех министерств 25 миллиардов рублей. Орешкин отметил, что таким образом российский бюджет каждый год будет экономить примерно 0,5 миллиарда рублей.То есть, представленная инвестиция окупится через 50 лет, пишет sobesednik.ru.

8 октября выяснилось, что реализация помещений Минэкономики на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улице по факту могла принести только 2,7 миллиарда рублей. Соответственно, весь переезд обходится государству в значительные суммы, в то время как около 21 миллиона россиян находятся за чертой бедности.

Как заявляют сторонники Минэкономразвития, министерство давно перестало выполнять функции регулятора, и сейчас занимается лишь анализом информации для составления прогнозов. Однако качество этой работы вызывает большие вопросы - в конце августа Орешкин озвучил прогнозы по темпам роста ВВП России, после чего эксперты Всемирного банка «разнесли» его аналитику.

В соответствии с данными Минэкономики, в 2019 году темпы роста ВВП составят 1,3%, в следующем – 1,7%. Далее будет фиксироваться ускорение и к 2022 году показатель достигнет 3,2%. При этом, в октябре Всемирный банк в четвертый раз за год уменьшил прогноз по экономике России, оценив темпы роста ВВП в 1%.

Вместе с тем, министр экономического развития сам разрушает свой имидж. Стоит отметить его неудачное выступление в Госдуме, критику со стороны спикера Вячеслава Володина и депутата Владимира Жириновского за некомпетентность. Кроме того, Орешкин на Арктическом форуме не ответил на вопрос президента Владимира Путина, который касался объема российских инвестиций в импортозамещение.