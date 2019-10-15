На здание обанкротившегося «Тагилбанка» не нашлось ни одного покупателя

Офисное здание в десять этажей и земельный участок размером 6,7 тысяч квадратных метров были выставлены за 304,8 млн рублей. На сайте федерального реестра сведений о банкротстве, говорится, что «торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».