На здание обанкротившегося «Тагилбанка» не нашлось ни одного покупателя
Сегодня, 16:56ОбществоФото: Яндекс.Карты
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Торги по продаже главного офиса обанкротившегося «Тагилбанка» в Нижнем Тагиле признаны несостоявшимися, так как на здание площадью 8,6 тысячи квадратных метров не заявилось ни одного покупателя, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Офисное здание в десять этажей и земельный участок размером 6,7 тысяч квадратных метров были выставлены за 304,8 млн рублей. На сайте федерального реестра сведений о банкротстве, говорится, что «торги были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».
Другое имущество банка - автомобили, банкоматы, сортировщики банкнот, офисная мебель - выставлялись отдельным лотом, но и на них не было подано ни одной заявки.
Напомним, летом 2018 года Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию, а позже организация была признана банкротом. Также во время инвентаризация в банке обнаружена недостача в размере 10,5 млн рублей.
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