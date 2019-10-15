Свердловский губернатор поблагодарил Алтушкина и Козицына за мудрость

Куйвашев подчеркнул, что, по решению жителей, храм построят на месте бывшего приборостроительного завода. Губернатор отметил, что ему также нравится данная площадка.

Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети,написал глава региона.

Помимо этого, он выразил благодарность Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну, которые финансируют строительство объекта:

Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость. Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди.

Куйвашев подчеркнул, что свердловчане «всегда могут решить даже противоречивый и сложный вопрос».