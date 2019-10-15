Свердловский губернатор поблагодарил Алтушкина и Козицына за мудрость
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети высказался касательно результатов голосования за место для строительства Храма святой Екатерины.
Куйвашев подчеркнул, что, по решению жителей, храм построят на месте бывшего приборостроительного завода. Губернатор отметил, что ему также нравится данная площадка.
Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети,написал глава региона.
Помимо этого, он выразил благодарность Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну, которые финансируют строительство объекта:
Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость. Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди.
Куйвашев подчеркнул, что свердловчане «всегда могут решить даже противоречивый и сложный вопрос».
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В Екатеринбурге подвели итоги опроса по выбору места для храма святой Екатерины. По решению жителей, храм будут возводить на территории бывшего приборостроительного завода. Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети. Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории. Я также благодарен главам РМК и УГМК Игорю Алтушкину и Андрею Козицыну за проявленную мудрость. Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди. Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос.
Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)
Напомним, голосование прошло в Екатеринбурге 13 октября, 56% горожан проголосовали за участок на месте бывшего приборостроительного завода. Явка составила почти 100 тысяч человек.