Ученые не признают природную версию смерти группы Дятлова
Сегодня, 14:39ОбществоФото: Фонд памяти группы Дятлова
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В институт геофизики УрО РАН в Екатеринбурге пока не нашли оснований считать причиной смерти группы Дятлова природные явления, сообщает Ура.ру.
С запросом на проведение исследования к ученым обратилась прокуратура Свердловской области. Однако пока эксперты не берутся утверждать, что причиной гибели группы туристов на перевале Дятлова под Ивделем стало природное явление.
Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс. Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм,рассказали журналистам издания в институте геофизики.
Туристы из группы Игоря Дятлова погибли в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль. В 2019 году прокуратура инициировала повторную проверку по данному делу.
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