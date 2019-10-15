Ученые не признают природную версию смерти группы Дятлова

С запросом на проведение исследования к ученым обратилась прокуратура Свердловской области. Однако пока эксперты не берутся утверждать, что причиной гибели группы туристов на перевале Дятлова под Ивделем стало природное явление.

Мы не видим объективных факторов, которые бы указывали на естественный процесс. Этот склон не лавиноопасный, осадков тогда выпало в среднем 90 мм,рассказали журналистам издания в институте геофизики.