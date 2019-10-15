В Екатеринбурге отремонтируют 21 километр дорог за 900 миллионов рублей
Сегодня, 19:18ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2020 голу в Екатеринбурге отремонтируют 21 километр дорог. На эти цели будет выделено более 900 млн рублей, сообщает «Уралинформбюро».
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Из федерального бюджета на ремонт дорог будет выделено 866 миллионов рублей, из городского — 45,6 миллионов. Ремонт будет проводиться в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
В 2019 году в столице Урала отремонтировали 5% муниципальных дорог. Об этом рассказал зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.
Из-за саммита GMIS ремонт не проходил в центре города и там, где проходят маршруты для туристов.
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