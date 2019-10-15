В Екатеринбурге отремонтируют 21 километр дорог за 900 миллионов рублей

Из федерального бюджета на ремонт дорог будет выделено 866 миллионов рублей, из городского — 45,6 миллионов. Ремонт будет проводиться в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В 2019 году в столице Урала отремонтировали 5% муниципальных дорог. Об этом рассказал зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.