В Екатеринбурге силовики вновь пришли к активистам штаба Навального

Силовики пришли в квартиру, где живет бывшая сотрудница штаба Полина Грейсман, сейчас девушка на связь не выходит. Кроме того, представители силовых ведомств пытались попасть в квартиру к сотруднице штаба Виктории Райх.

Активисты сообщают, что обыски проходят у активистов штабов и в других городах России. В частности, говорится о Челябинске.