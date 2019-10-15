В Екатеринбурге силовики вновь пришли к активистам штаба Навального
Сегодня, 10:05ОбществоФото: Страница олины Грейсман в соцсети
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15 октября утром к активистам штаба Алексея Навального с обыском пришли силовики, об этом интернет-изданию Znak рассказала координатор штаба Ирина Норман.
Сюжеты: Екатеринбург
Силовики пришли в квартиру, где живет бывшая сотрудница штаба Полина Грейсман, сейчас девушка на связь не выходит. Кроме того, представители силовых ведомств пытались попасть в квартиру к сотруднице штаба Виктории Райх.
Активисты сообщают, что обыски проходят у активистов штабов и в других городах России. В частности, говорится о Челябинске.
Ранее массовые обыски у активистов штабов Алексея Навального проходили 12 сентября. Мероприятия проводились в 43 городах России. Также Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен Министерством юстиции РФ с реестр некоммерческих организаций, которые несут функции иностранного агента.
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