В Екатеринбурге сотрудников ЧОПа будут судить за избиение директора завода

6 февраля этого года директору ПАО «Уральский завод «ЭМА» поступило сообщение, что в здании по решению собственницы 4 и 5 этажа проводится демонтаж лестницы, ведущей во второй корпус здания, принадлежащего директору предприятия. Мужчина попытался пресечь незаконные действия.

Однако сотрудники ЧОПа, вступив в сговор, начали удерживать потерпевшего, причиняя ему физическую боль и надели на него наручники. Затем один из сотрудников охранной организации нанес потерпевшему несколько ударов по корпусу, левой ноге и левой руке. В результате мужчина получил перелом нескольких ребер, что повлекло за собой повреждение левого легкого.