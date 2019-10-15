В Екатеринбурге сотрудников ЧОПа будут судить за избиение директора завода
В столице Урала трое сотрудников ЧОПа «СОВА-2» предстанут перед судом. По версии следствия, мужчины причинили тяжкий вред здоровью гендиректору ПАО «Уральский завод «ЭМА», сообщает прокуратура Свердловской области.
6 февраля этого года директору ПАО «Уральский завод «ЭМА» поступило сообщение, что в здании по решению собственницы 4 и 5 этажа проводится демонтаж лестницы, ведущей во второй корпус здания, принадлежащего директору предприятия. Мужчина попытался пресечь незаконные действия.
Однако сотрудники ЧОПа, вступив в сговор, начали удерживать потерпевшего, причиняя ему физическую боль и надели на него наручники. Затем один из сотрудников охранной организации нанес потерпевшему несколько ударов по корпусу, левой ноге и левой руке. В результате мужчина получил перелом нескольких ребер, что повлекло за собой повреждение левого легкого.
В отношении работников охранной организации возбуждено уголовное дело по статьям «Совершение действий, выходящих за пределы полномочий, работником частной охранной организации» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».