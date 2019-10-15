В исторической части Нижнего Тагила в 2020 году появятся 400 новых светильников

Установка была запланирована в 2019 году. Однако в месте предполагаемых работ много исторических зданий, поэтому необходимо провести археологические изыскания. Из-за чего установка освещения отложилась на год.

В историческом центре Нижнего Тагила появятся 100 опор наружного освещения и 400 новых светильников, а также будут проведены три километра распределительных сетей. Стоимость проекта составляет около 25 млн рублей.