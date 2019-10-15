В исторической части Нижнего Тагила в 2020 году появятся 400 новых светильников
Сегодня, 16:28ОбществоФото: pixabay.com
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В 2020 году в рамках программы «Светлый город» в историческом центре Нижнего Тагила установят 400 новых светильников, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Установка была запланирована в 2019 году. Однако в месте предполагаемых работ много исторических зданий, поэтому необходимо провести археологические изыскания. Из-за чего установка освещения отложилась на год.
В историческом центре Нижнего Тагила появятся 100 опор наружного освещения и 400 новых светильников, а также будут проведены три километра распределительных сетей. Стоимость проекта составляет около 25 млн рублей.
Исследования начнут в мае, после чего администрация города подаст документы на госэкспертизу. Если заключение будет положительное, то работы начнутся в течение десяти дней.
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