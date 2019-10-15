В России впервые назначили штраф за распространение фейковых новостей
Сегодня, 21:08ОбществоФото: pixabay.com
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Сетевое издание «Момент истины» получило штраф на 200 тысяч рублей, а его главный редактор — на 60 тысяч рублей. Поводом для разбирательств стало размещение видеороликов о готовящемся Майдане в России, сообщает ТАСС.
Суд постановил, что издание нарушило статью о злоупотреблении свободной массовой информации.
Это самый первый штраф за фейковые новости в России.
Ссылки на ролики из Ютуб канала были размещены на сайте издания. Генпрокуратура выдвинула требование об ограничении доступа к сайтам, где они размещены.
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