Владислав Пинаев рассказал профсоюзам ЕВРАЗ НТМК о планах развития Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле реализуется целый ряд стратегических задач направленных на повышение комфортного проживания тагильчан. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано 24 участка. Работы продолжатся и в следующем году. В течение шести лет в нормативное состояние будет приведен 85% дорог. Размер инвестиций составит 3,6 млрд рублей,рассказал мэр.

Также Владислав Пинаев отметил, что на следующий год запланировано строительство моста через Тагильский пруд, а до конца 2019 года определится подрядчик на строительство объекта.

Кроме того, мэр рассказал профсоюзам о ситуации с капитальным ремонтом домов и благоустройством дворов.

В 2019 году отремонтированы пять дворов, обустроен сквер Пионерский на Вагонке и Центр семейного отдыха в микрорайоне Рудник имени III Интернационала. Нижнему Тагилу, как муниципалитету успешно и в срок завершившему ремонты по программе формирования комфортной городской среды, из областного бюджета дополнительно выделено 100 млн рублей на реконструкцию одного двора и общественной территории,сообщил Владислав Пинаев.

Отметил глава города и строительство социальных объектов: намечен участок под строительство ещё одной школы на 1200 мест, запланирован капитальный ремонт школ на 2020 год.