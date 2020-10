33% свердловчан сообщили о снижении зарплаты в период пандемии коронавируса

В Свердловской области 33% свердловчан пожаловались, что их заработная плата стала меньше по сравнению с началом года, сообщает служба исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru

Среди соискателей работы из Свердловской области, которые работают по найму, 17% сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, у 47% он остался неизменным. По словам руководителя пресс-службы hh.ru Урал Анны Осиповой, рост зарплат чаще всего отмечается у ИТ-специалистов, юристов, маркетологов, а также представителей научно-образовательной сферы. Падение зафиксировано в сферах продаж, гостеприимства и автобизнеса. Наиболее стабильными оказались сфера безопасности, бухгалтерия и рабочий персонал. Интересно, что среди медиков рост заработных плат с начала года зафиксировали лишь 15%, а еще 33% сообщили о снижении,отмечает Осипова. По данным опроса, 39% работающих свердловчан имеют дополнительные источники дохода. Вторая работа или подработка есть у 56% свердловчан. В списке также свой небольшой бизнес, доход от сдачи недвижимости и ценных бумаг. Напомним, Свердловскстат подсчитал уровень среднего дохода свердловчан за июль, он составил чуть более 41 тысячи рублей. Стала известна средняя зарплата свердловчан

