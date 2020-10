Анатолий Чубайс стал лауреатом конкурса РСПП

В ежегодном Всероссийском конкурсе деловой журналистики лучшим в номинации «Ньюсмейкер года» был признан Анатолий Чубайс.

По сообщению издания Newsnn.ru, церемония награждения победителей Всероссийского конкурса деловой журналистики проводилась в Москве в онлайн-формате. В номинации «Ньюсмейкер года» лучшим был признан председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс. Отмечается, что номинацию «Ньюсмейкер года» присуждают представителям российского бизнеса, которые вносят существенный вклад в развитие отношений между бизнесменами и отечественным медиасообществом. В предыдущие несколько лет премия в данной номинации присуждалась генеральному директору «Российских железных дорог» Олегу Белозерову, руководителю горнодобывающей металлургической компании «Норникель» Владимиру Потанину и другим представителям бизнес-сегмента. Победителей определяет судебная коллегия, куда входят представители отечественных средств массовой информации, Союза журналистов России, ФА по печати и массовым коммуникациям, а также победители в конкурсе прошлых лет. Впервые Всероссийский конкурс деловой журналистики провели в 2008 году. С этого времени мероприятие проводится ежегодно. Его целью является поощрение творческой активности журналистов, специализирующихся на теме развития российского бизнеса.

