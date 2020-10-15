Анатолий Чубайс стал лауреатом конкурса РСПП

Анатолий Чубайс стал лауреатом конкурса РСПП

Сегодня, 21:57ОбществоPhoto: kremlin.ru
В ежегодном Всероссийском конкурсе деловой журналистики лучшим в номинации «Ньюсмейкер года» был признан Анатолий Чубайс.

По сообщению издания Newsnn.ru, церемония награждения победителей Всероссийского конкурса деловой журналистики проводилась в Москве в онлайн-формате. В номинации «Ньюсмейкер года» лучшим был признан председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

Отмечается, что номинацию «Ньюсмейкер года» присуждают представителям российского бизнеса, которые вносят существенный вклад в развитие отношений между бизнесменами и отечественным медиасообществом.

В предыдущие несколько лет премия в данной номинации присуждалась генеральному директору «Российских железных дорог» Олегу Белозерову, руководителю горнодобывающей металлургической компании «Норникель» Владимиру Потанину и другим представителям бизнес-сегмента.

Победителей определяет судебная коллегия, куда входят представители отечественных средств массовой информации, Союза журналистов России, ФА по печати и массовым коммуникациям, а также победители в конкурсе прошлых лет.

Впервые Всероссийский конкурс деловой журналистики провели в 2008 году. С этого времени мероприятие проводится ежегодно. Его целью является поощрение творческой активности журналистов, специализирующихся на теме развития российского бизнеса.

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