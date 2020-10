Азербайджан заявил об обстреле Арменией мирных жителей

Войска Армении открыли огонь по территории азербайджанского кладбища в городе Тертер во время похорон. Жертвами обстрела стали трое мирных жителей, еще пять человек пострадали.

Как заявил глава отдела президентской администрации Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, Армения совершает террор против мирных людей, прикрываясь политикой гуманитарного прекращения огня, передает news.ru. «Азербайджан сохраняет за собой суверенное право на защиту своих гражданских лиц», — добавил он. Ранее глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что его страна не считает армян врагами. Напомним, что очередные боестолкновения в Карабахе произошли 27 сентября, Алиев тогда назвал Ереван провокатором, постоянно обстреливающим мирные города. Современная стадия этого конфликта началась после завершения Карабахской войны в 1994 году. Тогда пятая часть территории Азербайджана была захвачена армянскими военными, где образовалась самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика. Мир считает, что эта земля принадлежит Азербайджану. Несмотря на требования международного сообщества прекратить войну, обе стороны не могут договориться из-за серьезных противоречий. Неделю назад Баку и Ереван пришли, наконец, к мирному соглашению, но почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия.

