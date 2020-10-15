Екатеринбургский айтишник оплатил лечение Навального в Берлине

Екатеринбургский айтишник оплатил лечение Навального в Берлине

Сегодня, 11:57ОбществоPhoto: инстаграм Алексея Навального
IT-специалист из Екатеринбурга Роман Иванов стал одним из тех, кто оплатил Алексею Навальному лечение в берлинской клинике, сообщают "Открытые медиа".

Он говорит, что это была его личная инициатива, для этого он обратился к соратнику Навального Леониду Волкову.

Я глубоко переживал, когда он [Навальный] был в коме, и когда я услышал в интервью [блогеру Юрию] Дудю, что счёт в Charite пока не оплачен, а он должен быть оплачен неанонимно, я понял, что это мой шанс помочь,сообщил Иванов.

Общая сумма чека от берлинской клиники составила 49 900 евро, перелет из Омска в столицу Германии стоил 79 тысяч евро.

Напомним, 7 сентября медики берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы, он находился в ней с 20 августа. Эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком».

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