Екатеринбургский айтишник оплатил лечение Навального в Берлине

IT-специалист из Екатеринбурга Роман Иванов стал одним из тех, кто оплатил Алексею Навальному лечение в берлинской клинике, сообщают "Открытые медиа".

Он говорит, что это была его личная инициатива, для этого он обратился к соратнику Навального Леониду Волкову. Я глубоко переживал, когда он [Навальный] был в коме, и когда я услышал в интервью [блогеру Юрию] Дудю, что счёт в Charite пока не оплачен, а он должен быть оплачен неанонимно, я понял, что это мой шанс помочь,сообщил Иванов. Общая сумма чека от берлинской клиники составила 49 900 евро, перелет из Омска в столицу Германии стоил 79 тысяч евро. Напомним, 7 сентября медики берлинской клиники «Шарите» вывели Алексея Навального из искусственной комы, он находился в ней с 20 августа. Эксперты из Швеции и Франции подтвердили отравление Алексея Навального «Новичком». «Ясная дорога, хоть и неблизкая». Навальный рассказал о восстановлении после комы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter