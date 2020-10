Екатеринбуржцы пожаловались на пациентов с симптомами COVID-19 во дворе дома

В Екатеринбурге жители пожаловались, что в их дворе много кашляющих и чихающих людей, так как поликлиника, находящаяся в здании дома, организовала отдельный вход для пациентов с симптомами коронавируса, сообщает 66.RU.

Читатель рассказал, что в поликлинике на улице Московской, 2 пациенты с подозрением на ОРВИ, грипп и коронавирус заходят через отдельный вход через калитку. При этом они пользуются тем же домофоном, что и жильцы дома. У них два входа, и тот, который со двора, сделали для «ковидников». Двор огорожен забором с калиткой. Получается, что они приходят и пользуются тем же домофоном, жмут на те же кнопки, что и мы. Это вообще как?говорит читатель. Кроме того, в часы приема в поликлинике собирается большая очередь из пациентов, и они стоят во дворе, чтобы соблюсти социальную дистанцию. По словам читателя, он боится отпускать детей гулять во двор из-за возможного заражения. В Свердловском оперштабе пояснили, что отдельный вход был организован для выполнения требований безопасности. У поликлиники есть санэпидзаключение, которое разрешает находиться учреждению в жилом доме. Специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора свяжутся с руководством медицинского учреждения для уточнения порядка действий для того, чтобы гарантировать безопасность жильцов дома,сообщили в оперштабе. Напомним, в Екатеринбурге из-за роста заболеваемости снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис в городе. В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

