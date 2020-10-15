Глава проекта помощи заключенным: в уральской колонии открыли «Call-центр Сбербанка»

В июле в одном из СИЗО прошла внезапная проверка ФСБ и СК. Выяснилось, что организатором выступил «Сбер», больше всех страдающий от мошеннических звонков. Изъяли оборудования, телефонов, гарнитур и техники на семь миллионов рублей, а арестовали только двух сотрудников. Простого инспектора и оперативника. Якобы они вдвоем контролировали деятельность мошенников из 50 человек с 20 тысячами звонков в неделю. И они же и протащили вдвоём на территорию колонии оборудования на миллионы рублей. Просто невероятные люди. Обманули все проверки, подмяли под себя тюрьму, а прибыль так спрятали, что никто не нашел. Коварные личности, наверняка, агенты иностранной разведки, говорит Романова.