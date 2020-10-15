Глава проекта помощи заключенным: в уральской колонии открыли «Call-центр Сбербанка»

Глава проекта помощи заключенным: в уральской колонии открыли «Call-центр Сбербанка»

Сегодня, 17:26ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В свердловской колонии организован «Call-центр Сбербанка». Об этом рассказала глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью The Insider.

По словам Романовой, в центр обратилась женщина с сообщением о звонке из «Сбербанка». После того, как она уличила звонившего в обмане, он пожаловался ей что сидит и ИК-47 в городе Каменск-Уральский, назвал имя. Также он поведал, что за отказ совершать вызовы его лишают еды и бьют.

Глава проекта считает, что участившиеся звонка связаны с пандемией коронавируса. Так как проверяющим стало сложнее попадать в колонии для проверки.

В июле в одном из СИЗО прошла внезапная проверка ФСБ и СК. Выяснилось, что организатором выступил «Сбер», больше всех страдающий от мошеннических звонков. Изъяли оборудования, телефонов, гарнитур и техники на семь миллионов рублей, а арестовали только двух сотрудников. Простого инспектора и оперативника. Якобы они вдвоем контролировали деятельность мошенников из 50 человек с 20 тысячами звонков в неделю. И они же и протащили вдвоём на территорию колонии оборудования на миллионы рублей. Просто невероятные люди. Обманули все проверки, подмяли под себя тюрьму, а прибыль так спрятали, что никто не нашел. Коварные личности, наверняка, агенты иностранной разведки, говорит Романова.

Руководитель «Руси сидящей» считает, что не инспектор и опер заставляют заключенных заниматься этим видом мошенничества, а союз криминала и власти.

Напомним, почти ежедневно появляются новости об обмане при звонке «сотрудников банка». Сегодня в Екатеринбурге мужчина погасил несуществующий кредит, переведя деньги по указанным злоумышленниками реквизитам.

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