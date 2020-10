«Хочется объять необъятное». Два дома засветились в центре Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила оценили появившуюся подсветку на двух домах на проспекте Строителей. Мнением и фотографиями тагильчане делятся в соцсетях.

Всего на домах установлено 219 светильников с белым светом. Они смонтированы на уровне третьего и шестого этажей и по линии кровли зданий. Такие светодиодные прожекторы используются именно для архитектурной подсветки. Они отличаются большим сроком службы и высокой энергоэффективностью. По словам главы города Владислава Пинаева, на этом проект подсветки домов не закончится. В будущем планируется подсветить дома подобным образом и в других районах города. Приятно все-таки, что отзывы практически все положительные, поэтому есть задача продолжить проект. Пойти от центра и потихоньку выдвигаться в районы. У нас есть что показать и на Вагонке, там такая же историческая застройка, и на Тагилстрое на улице Металлургов тоже красивая архитектура. Это великолепные дома сталинских времен, которые после реализации программы капремонта приобрели абсолютно другой вид. Это и дом на Красном Камне, и улицах Мира, Грибоедова, Победы. Хочется объять необъятное, сделать город привлекательным как для тагильчан, так и для его гостей,рассказал мэр в беседе с TagilCity.ru. Жители города делятся в соцсетях фотографиями и мнением о светящихся домах. Очень стильная и не вычурная подсветка, которая придает городу даже «столичного» лоска. Прикольно получилось. Фундаментально и даже эпично. Идея отличная, воплощение хорошее! Продолжайте в том же духе! Напомним, декоративная подсветка из нескольких светильников направленного света появится и в капитально отремонтированной школе № 85. Video: vk.com/ntagilorg

