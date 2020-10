Иван Ургант высмеял выдачу маски «напрокат» в нижнетагильской «Пятерочке»

Иван Ургант в своем шоу на «Первом канале» высмеял выдачу защитной маски напрокат в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле.

Не вините сотрудников магазина. Они же люди не глупые, ведь в Нижнем Тагиле если человек сам из магазина вышел, значит он здоров. А значит нечего ему ходить по улицам в маске и пугать людей, шутит шоумен. Видео появилось на YouTube-канале «Вечерный Ургант». Напомним, Роспотребнадзор проверил нижнетагильскую «Пятерочку» по сообщениям СМИ и не подтвердил озвученный факт. Но были найдены другие нарушения. Сотрудники магазина проводили дезинфекцию просроченным средством, не надевали правильно защитные маски, журнал термометрии заполнялся с нарушениями и в торговом помещении отсутствовал прибор по обеззараживанию воздуха. За выявленные недочеты торговой организации грозит штраф до 500 тысяч рублей и прекращение работы на срок до 90 дней. В Нижнем Тагиле прошла проверка «Пятерочки» по сообщениям о защитной маске «напрокат»

