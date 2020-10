Модульбанк предложил до 13% партнерам с комиссии реферала

Модульбанк дал старт партнерской программе фиксированного вознаграждения за каждого приведенного клиента. При этом предполагается ежемесячный процент от всех банковских комиссий и остатков на счетах.

Udm-info.ru пишет, что участвовать в программе могут юридические и физические лица. За месяц работы в программу вошли более полутысячи человек и семьдесят семь регионов России. Каждый приведенный клиент обеспечивает партнеру единовременную выплату в две тысячи рублей, а каждый месяц — семь-тринадцать процентов от его банковских комиссий и до двух с половиной процентов от остатков на счетах. Помимо того, доход растет одновременно с портфелем клиентов. Также уточняется, что есть возможность использовать неизменную выплату до пяти тысяч рублей. В рамках партнерской программы можно производить подключение клиентов к трем базовым продуктам: расчетному счету для бизнеса, эквайрингу и онлайн-кассе Модулькасса. Глава отрасли Модульбанка по партнерской коммуникации Алексей Любатинский отметил, что этот механизм позволит пользователям выстроить свою сеть продаж, приносящую доход от привлечения новых партнеров. С его слов, главные плюсы программы — свобода действий и неограниченный доход. Партнером можно стать, оставив заявку на сайте Модульбанка. Компания обеспечит пользователям доступ в личный кабинет на сайте с возможностью интеграции по API. А поддержка в телефонном режиме проконсультирует по всем интересующим моментам. Также в планах банка — использовать онлайн-формат оплаты, отчетов и актов, что сделает программу предельно прозрачной.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter