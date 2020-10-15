Модульбанк предложил до 13% партнерам с комиссии реферала

Каждый приведенный клиент обеспечивает партнеру единовременную выплату в две тысячи рублей, а каждый месяц — семь-тринадцать процентов от его банковских комиссий и до двух с половиной процентов от остатков на счетах. Помимо того, доход растет одновременно с портфелем клиентов. Также уточняется, что есть возможность использовать неизменную выплату до пяти тысяч рублей.