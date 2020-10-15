На Урале на строительство первой школы в рамках ГПЧ уменьшили финансирование

Региональные власти, как и застройщик, имеют заинтересованность в том, чтобы проект числился в федеральной программе в рамках нацпроекта «Образование», поскольку именно типовой проект на 825 мест федеральный центр отмечает как наиболее предпочтительный. В дальнейшем, если ситуация будет развиваться в таком ключе, начнется конкур по поиску подрядчика.