Некоторым знакам стоит довериться своей интуиции 16 октября

Стрелец

Не пытайтесь успеть очень много. Если будете слишком много от себя требовать, то сделать получится гораздо меньше, чем хотелось бы. Подойдет спокойный и размеренный темп, особенно с утра. После обеда можно немного проявить активность, но без фанатизма. Лучше всего подойдет размеренное решение текущих несложных задач. Перед сном стоит обратить внимание на длительные водные процедуры. С любимым человеком могут возникнуть споры. Потребуется самообладание и терпение, чтобы исход был благоприятным.