Некоторым знакам стоит довериться своей интуиции 16 октября

Некоторым знакам зодиака следует довериться своей интуиции 16 октября, а других ожидают неожиданные приглашения.

Овен Неудачный день для овнов. Все старания будут разбиваться о череду неудачных событий. Ваши намеченные планы будут нарушены и придется перестраивать их на ходу. Не беритесь за долгосрочные проекты. Сосредоточьтесь на простейшей работе. После обеда возможны внезапные командировки. Не исключены встречи с неприятными для вас людьми. Отдохнуть от тяжелого дня рекомендуется в хорошей компании. В отношениях вас могут ожидать мелкие ссоры, причиной этому ваша раздражительность от усталости. Телец Хороший день для достижения успехов в карьере. Ваша деловая интуиция поможет найти выход из самых трудных ситуаций. После обеда вы станете центром внимания. За советом начнут обращаться коллеги, а начальство может поручить вам новый перспективный проект. Не рекомендуются физически нагрузки. Вечер подойдет для прогулок или отдыха без шумных компаний. В отношениях с вашей второй половинкой может появиться неприятный момент. В ваших силах сгладить его без ущерба для союза. Близнецы Благоприятный день для близнецов. Если не будете вступать в конфликты, то вашим деловым планам ничего не помешает. Возможна похвала от начальника. Вам могут предложить новую должность. Сложную работу лучше сделать до обеда, а потом заниматься решением текущих задач. Обратите внимание на сигналы вашего организма, особенно на проблемные участки. Вероятно обострение старых болезней. Не стоит заниматься физическими упражнениями. Вечер лучше провести за спокойным хобби. Рак Вы будете очень обаятельны в этот день. Частые комплименты в ваш адрес послужат тому подтверждением. Вас будут окружать вниманием и предлагать помощь. Хороший день для поиска деловых партнеров или укрепления деловых связей. Можете провести деловые встречи. Не исключены внезапные приятные знакомства. Вечером вам поступит ряд приглашений. Придется хорошо подумать, прежде чем принять решение. Лев Не всё будет складываться удачно для львов. Не следует торопиться, иначе наделаете ошибок, на исправление которых может уйти весь день. Вам потребуется собраться и быть предельно внимательными. Все дела будут даваться с трудом. Не рекомендуется браться за сложные проекты и вести переговоры. Категорически запрещены операции с финансами и крупные покупки. Благоприятный день для физических упражнений, посещения тренажерного или фитнес-зала. Вечером рекомендуется нанести визит друзьям. Дева Девам не следует рассчитывать на быстрый результат. Ваши действия будут крайне медлительны. Не беритесь за дела, требующие быстрой реакции и принятия решения. Сосредоточьтесь на текущей рутинной работе. Хорошо могут пройти деловые переговоры в спокойной обстановке. Не рекомендуются физические нагрузки. Ваша сердечно-сосудистая системы под угрозой. Следует записаться к врачу для диагностики. Вечером вас может ожидать приятный сюрприз от вашей второй половинки. Весы Неблагоприятный день. Утром вы будете немного рассеяны, возможны небольшие оплошности в рабочих вопросах. Общение с окружающими будет складываться сложно. Постарайтесь выполнять всю работу самостоятельно. Исключите деловые встречи и переговоры. Можно заняться физическими упражнениями или посетить фитнес-зал. Вечер лучше провести в одиночестве или в обществе любимого человека. Скорпион Интересный день. С утра вас могут попросить о помощи малознакомые люди. Совместное решение вопросов может положить начало плодотворному сотрудничеству. Во второй половине дня возможны неожиданные новости издалека. Вечером вы можете получить приглашение от друзей для совместного посещения развлекательного мероприятия. Не стоит отказываться. Не забывайте о состоянии своего здоровья. Перенапряжения негативно сказываются на организме. Следует составить правильный рацион питания и пропить витаминный комплекс. Стрелец Не пытайтесь успеть очень много. Если будете слишком много от себя требовать, то сделать получится гораздо меньше, чем хотелось бы. Подойдет спокойный и размеренный темп, особенно с утра. После обеда можно немного проявить активность, но без фанатизма. Лучше всего подойдет размеренное решение текущих несложных задач. Перед сном стоит обратить внимание на длительные водные процедуры. С любимым человеком могут возникнуть споры. Потребуется самообладание и терпение, чтобы исход был благоприятным. Козерог Попытайтесь начать изучать новые виды деятельности. День благоприятен для усвоения новых навыков, которые могут пригодиться вам в будущем. Можете помогать коллегам в незнакомых задачах или заняться самостоятельным изучением. Можете посетить библиотеку, записаться на курсы или тренинги. Пересмотрите список продуктов, которыми вы питаетесь. Вас следует употреблять меньше кофеина и соли. Вечер благоприятен для прогулок на свежем воздухе. Водолей Не очень хороший день для водолеев. Вы станете жертвой обстоятельств. Не стройте планы, весь день вам придется действовать по ситуации. Благодаря вашей быстрой реакции получится выходить из всех неловких положений, но это вас утомит. Рекомендуется посетить массажиста или другие расслабляющие процедуры. Вечером можно запланировать загородную поездку с родными. В отношениях у вас получиться добиться полного понимания с партнером. Рыбы Интересный день для рыб. Утром возможны приятные новости издалека. На работе вам могут поручить новый перспективный проект. После обеда вас могут попросить о помощи коллеги или начальство. Вам может поступить предложения на участие в необычном мероприятии или тематической вечеринке. Следует принять его и отдохнуть в необычной для себя обстановке. В отношениях с вашей второй половинкой вам следует внимательнее отнестись к желаниям вашего партнера.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter