Немецкий тренер Шварц возглавил московское «Динамо»

Первый матч с новым главным тренером «Динамо» проведет 18 октября в гостях у ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Ранее команду тренировал Кирилл Новиков, а после его увольнения динамовцы под руководством Александра Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0 дома, 4 октября).