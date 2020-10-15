Немецкий тренер Шварц возглавил московское «Динамо»

Немецкий тренер Шварц возглавил московское «Динамо»

Сегодня, 14:48ОбществоPhoto: pxhere.com
Ранее из столичного клуба был уволен Кирилл Новиков. 

Немец Сандро Шварц назначен на должность главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу клуба.

Помогать Шварцу будут Волкан Булут и бывший нападающий бело-голубых Андрей Воронин. С 2017 по 2019 годы немец работал элитном дивизионе чемпионата Германии, возглавляя «Майнц».

Первый матч с новым главным тренером «Динамо» проведет 18 октября в гостях у ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Ранее команду тренировал Кирилл Новиков, а после его увольнения динамовцы под руководством Александра Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0 дома, 4 октября).

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