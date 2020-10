Немецкий тренер Шварц возглавил московское «Динамо»

Ранее из столичного клуба был уволен Кирилл Новиков.

Немец Сандро Шварц назначен на должность главного тренера московского «Динамо». Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу клуба. Помогать Шварцу будут Волкан Булут и бывший нападающий бело-голубых Андрей Воронин. С 2017 по 2019 годы немец работал элитном дивизионе чемпионата Германии, возглавляя «Майнц». Первый матч с новым главным тренером «Динамо» проведет 18 октября в гостях у ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России. Ранее команду тренировал Кирилл Новиков, а после его увольнения динамовцы под руководством Александра Кульчия обыграли «Краснодар» (2:0 дома, 4 октября).

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter