Ожидается порывистый ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели напоминают, что при нахождении в помещении, следует закрыть все двери и окна. По возможности, гражданам советуют отключить электроприборы.
Если ветер застал на улице, то рекомендуется не приближаться к ненадежным постройкам, зданиям и мостам. Избегать ЛЭП, деревьев и объектов промзоны.
Автолюбителям не следует парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.
Напомним, ветер предсказан синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС» вчера. Температура воздуха в среднем по Свердловской области поднимется до +16 градусов.