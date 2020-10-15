Ожидается порывистый ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Ожидается порывистый ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 17:47ОбществоPhoto: pixabay.com
16 октября в Свердловской области ожидается ветер с порывам до 21 метра в секунду, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что при нахождении в помещении, следует закрыть все двери и окна. По возможности, гражданам советуют отключить электроприборы.

Если ветер застал на улице, то рекомендуется не приближаться к ненадежным постройкам, зданиям и мостам. Избегать ЛЭП, деревьев и объектов промзоны.

Автолюбителям не следует парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.

Напомним, ветер предсказан синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС» вчера. Температура воздуха в среднем по Свердловской области поднимется до +16 градусов.

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