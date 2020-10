Ожидается порывистый ветер: в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

16 октября в Свердловской области ожидается ветер с порывам до 21 метра в секунду, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напоминают, что при нахождении в помещении, следует закрыть все двери и окна. По возможности, гражданам советуют отключить электроприборы. Если ветер застал на улице, то рекомендуется не приближаться к ненадежным постройкам, зданиям и мостам. Избегать ЛЭП, деревьев и объектов промзоны. Автолюбителям не следует парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами. Напомним, ветер предсказан синоптиками ФГБУ «Уральское УГМС» вчера. Температура воздуха в среднем по Свердловской области поднимется до +16 градусов. Синоптики обещают уральцам мокрый снег и сильный ветер

