Сразу три спектакля театров из Нижнего Тагила вошли в афишу фестиваля «БРАВО!»

14 октября состоялся брифинг, посвященный участию тагильских театров в фестивале «БРАВО!», сообщают в пресс-службе администрации города.

В 2020 году в афише фестиваля оказались три спектакля из Нижнего Тагила: «Кукольный голос» Нижнетагильского театра кукол, а также «О любви» и «Головлевы. Маменька» Нижнетагильского драмтеатра. В Свердловской области было выпущено 136 премьер за минувший сезон, лучшими признаны 24 постановки из 17 театров региона. Эпидемиологическая обстановка не позволила фестивалю состояться в привычном формате. В этом году члены жюри сами приезжают в театр и вручают победные статуэтки. В ходе брифинга директора театров Татьяна Ткачева и Ольга Анисимова рассказали о спектаклях, об идеях создания постановок и их воплощении. Начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина поделилась впечатлениями. Я переполнена гордостью. Знаю, сколько это стоило сил. То, что мы попали в афишу, и не первый год, говорит о высоком профессионализме наших театральных коллективов.отметила Юрчишина. Напомним, в начале октября в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера пьесы «Демидовы. Версия». В драмтеатре Нижнего Тагила покажут «Демидовых»

