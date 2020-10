В Екатеринбурге музыкальную школу отправили на дистант из-за коронавируса

В Екатеринбурге музыкальную школу № 1 имени Фролова на улице Малышева, 98 полностью перевели на дистант, сообщает E1 со ссылкой на родителей учеников школы.

Причиной этого стали подтвержденные случаи заболевания коронавирусом среди педагогов. По словам мамы одного из учеников, в начале этой недели преподаватели сделали тесты, оказалось, что половина педагогов COVID-положительные. Теперь все дети стали «контактными». Вся школа обработана, а детей отправили по домам. Ждать бесплатного тестирования 8–10 дней,пишет мама одного из учеников. В самой музыкальной школе комментариев о случаях заражения коронавирусом не дали, однако подтвердили, что учреждение перешло на дистанционное обучение. По словам замдиректора школы по учебно-воспитательной работе Натальи Литвиновой, заведение находится не на карантине, а на дистанте. Причиной она называет увеличение больничных листов среди педагогического состава. В школе 407 детей учатся на бюджетной основе, 170 — на платной, в штате числится более 50 педагогов. Глава управления культуры Екатеринбурга Илья Марков подтвердил, что в школе есть случаи заражения COVID-19, в связи с чем директор решила перевести обучение в дистанционный режим. Напомним, в Свердловской области в школах на карантине находится 401 класс, полностью закрыта одна школа. Также в регионе закрыты семь детских садов и 193 группы. В Свердловской области на дистанционное обучение переведено более 400 классов

