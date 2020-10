В Екатеринбурге осудили мешавшего работе ГИБДД уральского блогера

В Екатеринбурге суд вынес приговор блогеру и его другу за сбыт наркотических средств и отмывание денег в особо крупном размере, пишет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Суд установил, что Данил Каличонок и Игорь Мещеряков организовали преступную группировку для сбыта наркотических средств. Кроме того, выявлены операции по отмыванию денег через электронные пиринговые счета. Суд признал обвиняемых виновными в нарушении части 3 статьи 30, части 4, 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном и особо крупном размерах), пункте «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Каличонок приговорен к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей. Мещеряков получил восемь лет в аналогичном исправительном учреждении. Приговор не вступил в законную силу. Напомним, Денис Каличонок около шести лет назад организовал во «Вконтакте» группу «ДПС Онлайн!». В которой участники дорожного движения предупреждали друг друга о местоположении экипажей ГИБДД. Кроме того, он снимал ролики своего общения с инспекторами и выкладывал их в интернет. Мешавшему работе ГИБДД уральскому блогеру грозит до 20 лет тюрьмы

