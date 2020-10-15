В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

В Екатеринбурге снова отдадут под лечение от COVID-19 единственный хоспис

Сегодня, 14:15ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге единственный хоспис в больнице № 2 снова отдают под лечение пациентов с коронавирусом, пневмонией и ОРВИ, сообщает Znak.com со ссылкой на региональный оперштаб.

Паллиативное отделение больницы перепрофилируют временно, пока есть такая необходимость.

Пациенты, находящиеся в хосписе, перенаправлены в другое медучреждение, для них и родственников обеспечат «максимальную безопасность и комфорт».

Этим летом единственный хоспис В Екатеринбурге уже переоборудовали под пациентов с COVID-19, так как там имеется необходимое для лечения оборудование. В августе, со снижением заболеваемости, хоспис вернули к обычной деятельности.

Напомним, с минувшего воскресенья в Свердловской области ежедневно регистрируют более 200 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии инфекцией заразились почти 32 тысячи человек.

Stories:
КоронавирусЕкатеринбург
Related news:
больницаЕкатеринбургкоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы