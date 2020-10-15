В Екатеринбурге ветеран МВД обвиняет больницу в заражении ВИЧ

В Екатеринбурге ветеран МВД обвиняет больницу в заражении ВИЧ

Сегодня, 17:03ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге ветеран МВД обвиняет больницу в заражении ВИЧ и гепатитом C, пишет «Накануне».

После операции на печени, в начале апреля мужчине некорректно установили дренаж. Операцию пришлось переделать через 10 дней.

По словам мужчины, из-за эпидемии коронавируса в ЦГКБ № 1 он попал в число заболевших инфекцией с последующей госпитализацией. Затем, с осложнениями на легких, его перевели в больницу Верхней Пышмы.

20 мая в рамках обследования мужчиной был сдан анализ на ВИЧ, показавший отрицательный результат.

9 июня был взят еще один такой анализ, результаты которого сообщили только через месяц. Оказалось, что у мужчины обнаружен ВИЧ, в связи с чем чуть больше чем через месяц у ветерана выявили хронический вирусный гепатит C.

На данный момент жена потерпевшего готовит претензию к ЦГКБ № 1 и жалобу в прокуратуру. Семья настаивает на компенсации физического и морального вреда.

Напомним, житель Екатеринбурга пожаловался на избиение жены в одной из больниц. Женщину увезли ночью на «скорой» с подозрением на приступ эпилепсии. Приехав в больницу, мужчина увидел что у его жены выбиты зубы, а на лице синяки. Гражданин обратился с заявлением в полицию.

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