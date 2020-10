В Тагиле ремонт подпорной стенки здания отдела полиции обойдется в 1,5 млн рублей

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс по поиску подрядчика для ремонта подпорной стенки здания отдела полиции № 16 на улице Островского, 1.

Согласно конкурсной документации, исполнитель должен провести демонтаж, установить новую подпорную стенку, благоустроить территорию. Заявки принимаются до 20 октября 2020 года. Начальная сумма контракта составляет 1,5 миллиона рублей. Все работы должны быть завершены до 20 ноября 2020 года. Напомним, в конце ноября на улице Восточная открылся новый опорный пункт участкового полиции после ремонта. Помещение было предоставлено администрацией Нижнего Тагила. В 2020 году также планируется открыть опорные пункты на улицах Мира и Азовская. В Нижнем Тагиле начнет функционировать новый опорный пункт участкового

