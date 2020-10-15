Яблонский стал президентом Союза АУ «СРО СС»

Представители Союза АУ «СРО СС» рассказали, что данный пост ввели недавно. Лицо его занимающее станет работать с государственными органами, заниматься улучшением регулирования деятельности арбитражных управляющих, а также внешнего продвижения СРО. Об этом информирует newia.
Союз АУ «СРО СС» создали в Санкт-Петербурге в 2002 году. В нем состоят более 220 арбитражных управляющих. Последние за минувшее десятилетие смогли успешно завершить более 20 000 процедур банкротства предприятий и организаций. В числе членов Союза семь арбитражных управляющих, получивших аккредитацию при Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Это позволяет экспертам быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего для проведения процедуры банкротства должников-застройщиков.
Отметим, что в Союзе АУ «СРО СС» состоят арбитражные управляющие с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. Эти специалисты соответствуют требованиям для проведения процедур банкротства стратегических предприятий и организаций.