Яблонский стал президентом Союза АУ «СРО СС»

Союз АУ «СРО СС» создали в Санкт-Петербурге в 2002 году. В нем состоят более 220 арбитражных управляющих. Последние за минувшее десятилетие смогли успешно завершить более 20 000 процедур банкротства предприятий и организаций. В числе членов Союза семь арбитражных управляющих, получивших аккредитацию при Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Это позволяет экспертам быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего для проведения процедуры банкротства должников-застройщиков.