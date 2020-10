Яблонский стал президентом Союза АУ «СРО СС»

Анатолий Яблонский избран членами Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемой организации «Северная столица» (Союз АУ «СРО СС») президентом организации.

Представители Союза АУ «СРО СС» рассказали, что данный пост ввели недавно. Лицо его занимающее станет работать с государственными органами, заниматься улучшением регулирования деятельности арбитражных управляющих, а также внешнего продвижения СРО. Об этом информирует newia. Союз АУ «СРО СС» создали в Санкт-Петербурге в 2002 году. В нем состоят более 220 арбитражных управляющих. Последние за минувшее десятилетие смогли успешно завершить более 20 000 процедур банкротства предприятий и организаций. В числе членов Союза семь арбитражных управляющих, получивших аккредитацию при Фонде защиты прав граждан-участников долевого строительства. Это позволяет экспертам быть утвержденными в качестве конкурсного управляющего для проведения процедуры банкротства должников-застройщиков. Отметим, что в Союзе АУ «СРО СС» состоят арбитражные управляющие с допуском к сведениям, составляющим государственную тайну. Эти специалисты соответствуют требованиям для проведения процедур банкротства стратегических предприятий и организаций.

