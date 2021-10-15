13-летняя екатеринбурженка установила рекорд по достижению золотых рекордов

13-летняя екатеринбурженка установила рекорд по достижению золотых рекордов
13-летняя екатеринбурженка установила рекорд по достижению золотых рекордов
Сегодня, 20:17ОбществоФото: pixabay
13-летняя местная жительница Екатеринбурга Каролина Черных получила золотой сертификат Зала Славы Interrrecord. Это значит, что она — единственный в мире ребенок, установивший рекорд по Золотым рекордам.

Также имя школьницы десять раз внесено в зал славы ассоциации Interrrecord. По словам мамы девочки, она не знает, планирует ли ее дочь побивать другие рекорды. Вероятно, Каролина захотел сосредоточиться на иных целях. Девочка увлекается спортом и с детства занимается теннисом. Также в своей возрастной категории она стала первой ракеткой страны, сообщает «КП-Екатеринбург».

О девочке знают и вне Свердловской области. Она принимала участие в шоу на федеральном канале «Дети-вундеркинды». Также в мае 2020 года Каролина смогла больше часа простоять на гвоздях. Рекорд она посвятила 75-летию Великой победы.

Напомним, в 2019 году 11-летняя Каролина Черных установила два мировых рекорда среди спортсменов до 13 лет по жиму штанги лежа в 42,2 кг и по народному жиму собственного веса в 35 кг на 16 раз.

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Екатеринбург
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