Эксперты положительно оценили методику расчета экосбора, подготовленную РЭО

Методика расчета с учетом экологичности поможет государству стимулировать импортеров и производителей использовать упаковку и товары, которые могут стать частью экономики замкнутого цикла. Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Он подчеркнул, что ныне действующая система РОП не отражала реальных затрат на сбор и обработку ТКО по многим материалам. Помимо этого, ставка экосбора умножалась на норматив утилизации, то есть на понижающий коэффициент.