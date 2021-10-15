Эксперты положительно оценили методику расчета экосбора, подготовленную РЭО

По новой системе расчетов ставка экосбора будет зависеть от экологичности упаковки. То есть чем выше будет экологичность, тем ниже ставка, информирует kp.ru.
Методика расчета с учетом экологичности поможет государству стимулировать импортеров и производителей использовать упаковку и товары, которые могут стать частью экономики замкнутого цикла. Такое мнение высказал исполнительный директор ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев. Он подчеркнул, что ныне действующая система РОП не отражала реальных затрат на сбор и обработку ТКО по многим материалам. Помимо этого, ставка экосбора умножалась на норматив утилизации, то есть на понижающий коэффициент.
«Из-за этого стимулировалось использование упаковки с невысоким уровнем экологичности. Новая методика поможет созданию более эффективной системы РОП и достаточно быстро перейти на экономику замкнутого цикла», - считает Сергеев.
Важнейшим решением эксперты считают внедрение стопроцентного норматива на утилизацию упаковки. По их мнению, это поможет значительно уменьшить объем отходов, которые отправляются сейчас на свалку. При этом возложенная на компании ответственность по полной утилизации товаров не повлияет на повышение цен на товары.
Эксперты отметили, что система РОП является сильной мотивацией для сбора отходов. Они признали ошибки действующей ныне системы и подчеркнули необходимость разработки новых методов для стимулирования импортеров и производителей, которые заставят их переосмыслить свое отношение к используемым материалам.
Компании смогут изменить свой выбор в пользу экологичной упаковки только через создаваемые финансово неудобные условия в отношении дешевых и бесполезных с точки зрения утилизации материалов. Именно к этому стимулирует новая методика, считает заместитель председателя комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам ООО “Деловая Россия" Наталья Беляева.