ФСС: Жители Тюменской области получат пособия своевременно

Жители Тюменской области с переходом на модель прямых выплат от Фонда социального страхования стали своевременно получать положенные пособия, независимо от материального состояния компаний и работодателей. Об этом рассказали в региональном отделении ФСС.

Такую практику в Тюменской области внедрили в июле прошлого года. И переход на эту модель показал свою важность в период пандемии коронавируса, когда у многих работодателей появились финансовые проблемы. С этого времени все выплаты осуществляет Фонд социального страхования (ФСС) без участия работодателей. Это дало возможность компаниям не отвлекать свои средства из бюджета, а работникам получать положенные деньги в короткие сроки без задержек, сообщает Nashgorod.ru. Динара Поштаренко, управляющая тюменским отделением Фонда социального страхования, отметила, что все положенные средства — пособия по больничным листам, уходу за ребенком, беременности и родам, граждане получают в установленный срок — до 10 календарных дней с момента получения от работодателя всех необходимых документов. При этом, если реестр заполнен без нарушений, то на расчет и перечисление средств уходит в среднем до четырех дней — фонд не ждет положенных десяти дней, а перечисляет средства раньше. Поштаренко подчеркнула, что работодателям нужно внимательно отнестись к заполнению реестров, чтобы выплаты не задерживались и граждане получали их своевременно. «Что касается последующих выплат пособия по уходу за ребенком, то законодательством не предусмотрена фиксированная дата, а есть сроки — с 1 по 15 число. Но мы и этот вопрос решили. Мы также не ждем 15-го числа, а выплачиваем данное пособие 5 числа», — отмечает управляющий Тюменским отделением ФСС. По мнению самих жителей Тюменской области, такой механизм перечисления выплат очень удобен как для работодателей, так и для работников, и является настоящей мерой поддержки от государства. За год реализации такой практики тюменское отделение Фонда социального страхования перечислило работающим гражданам одиннадцать миллиардов рублей положенных выплат. Наибольшую долю среди общих выплат составили пособия по листкам временной нетрудоспособности — региональное отделение выплатило по ним семь миллиардов рублей. Выплаты, связанные с материнством в Тюменской области, составили три миллиарда рублей.

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