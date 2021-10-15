Конкурс на название для «Тагильской лагуны-2» планируется провести в городе

Конкурс на название для «Тагильской лагуны-2» за Городским дворцом детского и юношеского творчества планируют провести администрации города и дворца. Работы на объекте почти окончены.

Планируем объявить конкурс на название для «Тагильской лагуны-2». Это отличная детская площадка, это не просто зона для отдыха и прогулок. Это место, где дети будут заниматься спортом и проводить занятия кружковцы дворца, рассказал редакции TagilCity.ru мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Такое решение было принято совместно в директором ГДДЮТ Оксаной Михневич. Проект был осуществлен за год, вместо планируемых двух лет. Работы близятся к концу, открытие запланировано на ноябрь 2021 года, отметил глава города. Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» было выделено 556 миллионов рублей. Там были построены баскетбольная площадка, картодром, бетонный скейт-парк, детские площадки и другие объекты. Подрядчиком стало МУП «Тагилдорстрой». Строительство «Тагильской лагуны-2» завершается с опережением сроков в Нижнем Тагиле

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