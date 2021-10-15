Минеева: «Мишлен» превратит Москву в пространство высокой кухни

Появление в Москве «Мишлен» будет способствовать усилению столицы как точки притяжения и пространства высокой кухни, по мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой.

По словам столичного бизнес-омбудсмена, приход «Мишлен» всем на пользу: усилит Москву как точку притяжения и пространство высокой кухни. Это даст возможность мотивировать шефов создавать аутентичную кухню, построенную на качественных локальных продуктах, считает Минеева. Она также добавила: одним из главных запросов потребителей и туристов являются новые гастрономические впечатления. «Поэтому можно предсказать, что элементы высокой кухни будут все более проникать в различные форматы общепита», — приводит слова Татьяны Минеевой tass.ru. Индустрию еды уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве назвала индустрией впечатлений. Необходимы гастрономические рестораны, заведения общественного питания с интересными меню, сказала столичный бизнес-омбудсмен. Вполне возможно, что по завершении эпидемии потребители увидят другую ресторанную отрасль с новыми потребительскими привычками, прокомментировала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве. По ее словам, «тренды видны уже сегодня». Татьяна Минеева добавила: делегация экосистемы уполномоченного делится кейсами во многих российских городах. «И можно сказать, что кухня, достойная самых высоких рейтингов, есть в различных регионах со своими традициями и местными продуктами», — сказала бизнес-омбудсмен. В концертном зале «Зарядье» в Москве прошла церемония вручения звезд «Мишлен» столичным кафе и ресторанам. На открытии церемонии мэр города Сергей Собянин отметил: за последние десять лет ресторанов в Москве стало больше в три раза, и они шагнули в число лучших в мире Всего в первом выпуске гида Michelin в Москве оказались 69 ресторанов, 15 из которых удостоились знака Bib Gourmand. Награду вручают заведениям, предлагающим отличные блюда по приемлемой цене. Это, например, обед ниже двух тысяч рублей. Двум ресторанам присвоили две звезды: Artest-Chef’s Table (шеф-повар — Артем Естафьев), а также Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. Одну звезду присвоили семи ресторанам Москвы и их шеф-поварам: Selfie и Анатолию Казакову, Beluga и Евгению Викентьеву, White Rabbit и Владимиру Мухину, Grand Cru и Давиду Эммерле, Biologie и Екатерине Алехиной, «Сахалину» и Алексею Когаю, а также «Савве» и Андрею Шмакову. Москва стала первым в СНГ городом, где «Мишлен» отметит заведения своими звездами и специальными знаками, а Россия — 33-й страной, для городов которой подготовлен самый авторитетный в мире гастрономический гид. Принято, что одна звезда «Мишлен» может повысить доходы заведения на 20%, две — на 40%. Трех звезд в Москве не удостоен никто. Это является высшей наградой: про таких поваров говорят, что «их кулинария возведена в ранг искусства».

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