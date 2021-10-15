Николай Коляда взбунтовался против введения QR-кодов в Свердловской области

Драматург опасается, что с введением QR-кодов посещаемость частного театра резко снизится и заявил, что в «Коляда-театр» будут пускать всех зрителей.
Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть, написал Николай Коляда на своей странице в Facebook.
Он отметил, что все зрители в зале находятся в медицинских масках, также соблюдается 75% наполняемость зала. Коляда с иронией предлагает на входе дополнительно спрашивать девичью фамилию матери и номер ИНН наизусть.
Напомним, когда из-за пандемии COVID-19 были закрыты театры и кинотеатры, Николай Коляда устраивал пикеты. Он заявлял, что ему нечем платить зарплату актерам. После снятия ограничений на первый спектакль было куплено 10 билетов.