Николай Коляда взбунтовался против введения QR-кодов в Свердловской области

Николай Коляда взбунтовался против введения QR-кодов в Свердловской области
Николай Коляда взбунтовался против введения QR-кодов в Свердловской области
Сегодня, 18:23ОбществоФото: Страница Николая Коляды в соцсети
Основатель «Коляда-театра» в Екатеринбурге Николай Коляда раскритиковал введение QR-кодов и «чистых зон» в Свердловской области.

Драматург опасается, что с введением QR-кодов посещаемость частного театра резко снизится и заявил, что в «Коляда-театр» будут пускать всех зрителей.

Не надо нам никаких ваших справок. Приходите в театр. Не дайте нам погибнуть, написал Николай Коляда на своей странице в Facebook.

Он отметил, что все зрители в зале находятся в медицинских масках, также соблюдается 75% наполняемость зала. Коляда с иронией предлагает на входе дополнительно спрашивать девичью фамилию матери и номер ИНН наизусть.

Напомним, когда из-за пандемии COVID-19 были закрыты театры и кинотеатры, Николай Коляда устраивал пикеты. Он заявлял, что ему нечем платить зарплату актерам. После снятия ограничений на первый спектакль было куплено 10 билетов.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
вакцинацияНиколай КолядаЕкатеринбургкоронавирусQR-кодсвободные зоны
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы