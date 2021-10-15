Почетные звания от президента РФ Путина получили уральцы

Президентом России Владимиром Путиным отмечены заслуги перед страной среди уральских медиков, работников социальной сферы и сельского хозяйства, сообщается на портале правовой информации.
Указом президента РФ звание «Заслуженный врач Российской Федерации» получили профессора кафедры Уральского медицинского университета Евгения Бельтюкова и Маргарита Надеждина.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили заведующие кафедры УГМУ Лев Гринберг, Ольга Смоленская и Софья Царькова.
Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации» присвоено специалисту областного правительства Наталье Чеботаевой.
Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено директору АО «Волчанское» Фирдавису Абашеву.
Напомним, весной текущего года президент России Владимир Путин наградил уральских врачей за борьбу с коронавирусной инфекцией.