Преступность сократилась на 7,5 процентов с начала года в Свердловской области

Преступность сократилась на 7,5 процентов с начала года в Свердловской области
Преступность сократилась на 7,5 процентов с начала года в Свердловской области
Сегодня, 16:25ОбществоФото: 1МI
За 9 месяцев текущего года уровень преступности снизился на 7,5% по отношению к показателям за тот же период в прошлом году. Больше всего в Свердловской области регистрируются преступления небольшой тяжести.

Всего за 9 месяцев 2021 года в регионе зарегистрировано 40 981 преступление различной степени тяжести, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Из общего числа преступлений к категории небольшой тяжести относится 47,4%, к тяжким и особо тяжким 25,2%.

По сравнению с прошлым годом, число преступлений небольшой тяжести сократилось на 12,9%, относящихся к средней тяжести на 7,3%. В общественных местах области всего совершено 33,6% преступлений.

В городах и крупных поселках совершено 36 509 преступлений (89,1% от общего числа), в сельской местности 4 466 преступлений. За 9 месяцев в Свердловской области от рук преступников погибли 580 уральцев, 747 человек получили тяжкий вред здоровью. Из этого числа 23,4% пришлось на гибель в сельской местности и 15% на тяжкий вред здоровью.

«Высокотехнологичных» преступлений от всех зарегистрированных совершено 23,3% — это на 2,3% меньше прошлогоднего показателя за тот же период. С помощью банковских карт совершено 2 594 преступления, еще 7 066 и 4 561 пришлись на сеть интернет и мобильные телефоны соответственно.

С использованием информационных технологий и телекоммуникаций совершено 40,2% преступлений связанных с наркотиками, 68,5% пришлось на мошенничество и 14,5 на кражи. 12% от этого числа пришлось на обман престарелых уральцев, 2,1% на несовершеннолетних и 0,6% на инвалидов.

53,8% от всех преступлений — это кражи чужого имущества, количество квартирных краж сократилось за год на 17,7%. На 7,6% сократилось количество убийств, на 11,8% стало меньше фактов причинения легкого вреда здоровью и на 7,6% причинения вреда здоровью средней тяжести. На 13,5% снизилось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью.

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