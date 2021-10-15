Систему оплаты Face Pay подключили на всех станциях московского метрополитена

Издание mos.ru сообщает, что о подключении системы Face Pay рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, система работает на основе распознавания лица: чтобы зайти на станцию метрополитена, необходимо подойти к специальному турникету и посмотреть в камеру.
Ликсутов пояснил, что систему бесконтактной оплаты Face Pay запустили по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Москва стала первым городом, где подобная технология была внедрена в таких масштабах. Сейчас Face Pay работает на всех 240 станциях метрополитена российской столицы, а ее качеству и удобству нигде нет аналогов. При этом Ликсутов подчеркнул, что подключение к системе - добровольное. Никто к этому принуждать не будет, другие способы оплаты никуда не денутся.
Для использования системы необходимо в приложении “Метро Москвы” привязать фотографию, банковскую карту и карту “Тройка”. Причем это сделать лучше заранее, поскольку процедура регистрации может занять до нескольких часов. Что касается безопасности личных данных пассажиров - они надежно защищены. Система Face Pay будет считывать биометрический ключ, а не персональные данные гражданина.
После завершения регистрации необходимо будет спуститься в метро, найти по наклейкам на полу специальный турникет и во время прохода через него посмотреть прямо в камеру. Средства за оплату проезда будут списаны в автоматическом режиме.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, удобство системы заключается в том, что гражданам не нужно будет доставать смартфон или банковскую карту для оплаты проезда, а также прикасаться к разным поверхностям. Ожидается, что через пару лет использовать систему Face Pay будет 10-15 процентов пассажиров. И если спрос на такой способ оплаты проезда будет увеличиваться, количество турникетов с камерой скорректируют.