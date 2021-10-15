Систему оплаты Face Pay подключили на всех станциях московского метрополитена

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, удобство системы заключается в том, что гражданам не нужно будет доставать смартфон или банковскую карту для оплаты проезда, а также прикасаться к разным поверхностям. Ожидается, что через пару лет использовать систему Face Pay будет 10-15 процентов пассажиров. И если спрос на такой способ оплаты проезда будет увеличиваться, количество турникетов с камерой скорректируют.