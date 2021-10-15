Систему оплаты Face Pay подключили на всех станциях московского метрополитена

Систему оплаты Face Pay подключили на всех станциях московского метрополитена
Систему оплаты Face Pay подключили на всех станциях московского метрополитена
Сегодня, 16:00ОбществоФото: Пресс-служба Московского метрополитена
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что с 15 октября на всех станциях столичного метрополитена подключили системы бесконтактной оплаты Face Pay.

Издание mos.ru сообщает, что о подключении системы Face Pay рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, система работает на основе распознавания лица: чтобы зайти на станцию метрополитена, необходимо подойти к специальному турникету и посмотреть в камеру.

Ликсутов пояснил, что систему бесконтактной оплаты Face Pay запустили по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Москва стала первым городом, где подобная технология была внедрена в таких масштабах. Сейчас Face Pay работает на всех 240 станциях метрополитена российской столицы, а ее качеству и удобству нигде нет аналогов. При этом Ликсутов подчеркнул, что подключение к системе - добровольное. Никто к этому принуждать не будет, другие способы оплаты никуда не денутся.

Для использования системы необходимо в приложении “Метро Москвы” привязать фотографию, банковскую карту и карту “Тройка”. Причем это сделать лучше заранее, поскольку процедура регистрации может занять до нескольких часов. Что касается безопасности личных данных пассажиров - они надежно защищены. Система Face Pay будет считывать биометрический ключ, а не персональные данные гражданина.

После завершения регистрации необходимо будет спуститься в метро, найти по наклейкам на полу специальный турникет и во время прохода через него посмотреть прямо в камеру. Средства за оплату проезда будут списаны в автоматическом режиме.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, удобство системы заключается в том, что гражданам не нужно будет доставать смартфон или банковскую карту для оплаты проезда, а также прикасаться к разным поверхностям. Ожидается, что через пару лет использовать систему Face Pay будет 10-15 процентов пассажиров. И если спрос на такой способ оплаты проезда будет увеличиваться, количество турникетов с камерой скорректируют.

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