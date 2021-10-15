У МегаФона появилась услуга мобильной «заморозки» для вахтовиков

Специальная услуга для тех, кто работает вахтовым методом появилась у МегаФона. Впервые абоненты, отправляющиеся в дальние регионы на заработки, смогут «заморозить» услуги связи до 180 дней и сохранить свой номер. Услуга предоставляется бесплатно.

Предложение будет актуально для работников нефтегазовой, лесодобывающей, транспортной, строительной отраслей, а также для моряков, сообщает пресс-служба МегаФона. Такие «мобильные каникулы» впервые предоставляются на телеком-рынке, отмечает коммерческий директор компании Влад Вольфсон. При разработке услуги, уточнил он, были учтены пожелания абонентов, которым приходится отказываться от услуг своего оператора на длительный срок. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер. По нашим подсчетам, в среднем экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей, отметил Влад Вольфсон. До пандемии коронавируса, по данным Росстата, вахтовых рабочих в России насчитывалось порядка 1,5 миллиона человек. В среднем люди уезжают на 2-4 недели в другие регионы. В 2021 году срок стал больше и теперь более 60% людей уезжают на 2-2,5 месяца. При этом каждый шестой продолжает работать на вахте 3-5 месяцев. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные о передвижении абонентов по России. Отмечается, что чаще всего жители страны бывают в Республике Саха (Якутия). Туда приезжают работать жители Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Популярен Белокаменск в Мурманской области, поселки Приобский (ХМАО-Югра) и Сабетта (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также поселок Нючакан в Иркутском регионе. Чтобы подключить услугу «Добровольная блокировка номера» абоненту нужно обратиться в салон связи МегаФон и установить нужный период, который не превышает полугода. Использовать услугу можно неограниченное количество раз, а разблокировка доступна в приложении или по номеру 0500.

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